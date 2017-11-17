У берегов Аргентины пропала подлодка

Боевая подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины пропала у берегов этой южноамериканской страны. На ее борту находятся 44 члена экипажа, сообщает ВМС Аргентины в Twitter.

Субмарина перестала выходить на связь на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На ее поиски уже направили самолеты и корабли. Они находятся в том районе, где подлодку зафиксировали последний раз, пишет korrespondent.net

Субмарина Сан-Хуан была построена в Германии. В состав ВМС Аргентины она вошла в 1985 году.

Длина подлодки достигает 66 метров, она развивает скорость до 25 узлов.