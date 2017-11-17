По Киеву прокатилась волна минирований

По Киеву в пятницу, прокатилась волна сообщений о минированиях, в результате чего полиции пришлось эвакуировать людей с 12 объектов. Информацию подтвердили в пресс-службе столичной Нацполиции.

На линию 102 позвонил неизвестный и рассказал о минировании 11 объектов. Среди них ТРЦ Украина и Атмосфера, канал ICTV и прочие. Отмечается, что сейчас идет полным ходом эвакуация людей из объектов, в которых может быть бомба, пишет korrespondent.net

В частности, возле ТРЦ Украина работают правоохранители. Сюда прибыли медики и пожарные.

Напомним, сегодня в Киеве закрыли станцию метро Лыбедская после сообщения о минировании.