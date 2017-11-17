Нападение на экологического инспектората в городе Сынжера

На главу экологического инспектората Сынжерей напал правонарушитель, который обвиняется в незаконной вырубке деревьев в лесном хозяйстве этого района.

Во время проверки, проведенной 12 ноября 2017 года в целях предотвращения случаев незаконной вырубки леса, с поличным был пойман мужчина, который нелегально срубил два вяза, диаметр пня которых составил 36 и 46 см. Деревья росли в лесном хозяйстве, которое расположено на территории за пределами города Сынжерей и которым управляет администрация города.

Экологическая инспекция Сынжерей установила, что подозреваемый вместе со знакомым в период с 16 октября по 12 ноября 2017 года незаконно срубили деревья в лесах и защитных лесополосах. В общей сложности они вырубили 11 деревьев диаметром от 32 до 48 см.

14 ноября 2017 года, примерно в 16:30, на улице Кишиневской в городе Сынжерей правонарушитель вместе с двумя (неопознанными) гражданами выгружал из автомобиля нарубленные дрова.

Прибывшие на место инспекторы экологической инспекции потребовали у него документы на выгружаемые из машины дрова.

Мужчина начал вести себя агрессивно, оскорблять и угрожать инспекторам. Сотрудники экологической инспекции обратились в инспекторат полиции Сынжерей. Услышав о звонке в полицию, правонарушитель напал на главу экологической инспекции Сынжерей. Мужчина нанес начальнику инспекции удары кулаками в область головы и живота и угрожал ему смертью.

На место происшествия прибыла полиция, которая успокоила агрессора.

В настоящее время дело ведется прокуратурой и инспекторатом полиции Сынжерейского района, пишет point.md