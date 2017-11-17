Трое мужчин устроили драку на Ботанике

Трое кумовьев попали в инспекторат полиции Ботаники после того, как 15 ноября, около 22:00, устроили драку. Потасовка разгорелась прямо посреди дороги, на перекрестке улиц Куза-Водэ и Сармизеджетуса.

Пропустив пару стаканчиков алкоголя, трое мужчин устроили драку. В результате, один из них получил синяк под глазом, а другой остался с разбитым ветровым стеклом своего автомобиля, сообщает canal3.md.

О потасовке в полицию сообщил, по всей видимости, прохожий. На место инцидента прибыло два экипажа офицеров, которые успокоили конфликтующих. Сотрудники органов правопорядка сопроводили скандалистов в инспекторат.

Несмотря на то, что мужчина не признает своей вины, его собутыльник, который является владельцем пострадавшего автомобиля, утверждает, что его кум ударил кулаком в ветровое стекло.

Полиция ведет дело, чтобы выяснить, кто зачинщик конфликта, пишет point.md.

Трем мужчинам могут грозить штрафы.