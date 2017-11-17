Румынский банк намерен приобрести крупную долю акции Victoriabank

НБМ разрешил румынскому банку Transilvania приобрести крупнейшую долю в молдавском Victoriabank.



Комментариев со стороны Викториябанка пока не поступало.



Transilvania намерен купить почти 40% акций третьего по величине банка в Молдове.

27 с половиной процентов в нем принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития.

Управляющий директор ЕБРР по странам Восточной Европы и Кавказа ФрансИс МалИж назвал предстоящую сделку первой крупной инвестицией в банковский сектор Молдовы за последние десять лет.





