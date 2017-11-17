Статистика: каждый десятый ребенок в Молдове рождается недоношенным

В Молдове каждый десятый ребенок рождается недоношенным. Врачи объясняют эту тенденцию внутриутробными инфекциями, стрессами и поздней диагностикой болезней у беременных.



Илинка родилась на 13 недель раньше и весила меньше килограмма. Ее брат-близнец умер в трехмесячном возрасте от пневмонии. Поэтому мать окружила девочку двойной заботой и вниманием.



"Все самое тяжелое осталось позади. Илинка - очень подвижная, умная, у нее хорошая память, и она знает много стихотворений", - сказала мама Илинки Юлия Гриб.



Андрей при рождении весил немногим меньше двух килограммов. Мать знала, что малыш родится преждевременно, но врачи уверяли её, что с ребенком все будет хорошо.



"Врачи хорошо делают свою работу и благодаря современным технологиям дети нормально развиваются", - отметила мама Андрея Кристина Мельник.



За недоношенными детьми продолжают медицинское наблюдение и после их выписки из больницы. А матерям объясняют, как правильно ухаживать за малышами.



"После преждевременных родов практически все находятся в состоянии стресса. Учим мамочек, как правильно прикладывать ребенка к груди", - сказала глава отделения ухода за недоношенными Марианна Лучак.



Сейчас в первой муниципальной клинической больнице находятся 12 детей, рожденных раньше срока. Самый маленький весит всего 775 граммов.



"Чем больше срок беременности, тем больше у ребенка шансов выжить. В Молдове показатель выживаемости растет. Наша цель - не только сохранить ребенку жизнь, но и здоровье", - подчеркнула глава отделения реанимации Дорина Ротару.



По статистике, в прошлом году в стране родились более 2000 недоношенных детей. Это в два раз больше, чем в 2015-ом.





