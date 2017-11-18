Мост, соединяющий села Гура Быкулуй и Бычок, снова заработал

По мосту через Днестр между селами Гура Быкулуй и Бычок снова ходит транспорт. Премьер-министр Павел Филип и глава тираспольской администрации Вадим Красносельский приветствовали запуск в эксплуатацию важной транспортной артерии.

"Это важный этап в решении задачи снятия барьеров на пути свободного перемещения граждан, грузов и услуг. Но также это даст ощутимые экономические эффекты", - сказал премьер-министр Павел Филип.



Мост был разрушен во время вооруженного конфликта 1992 года. Семь лет назад его восстановили, но Кишинев и Тирасполь все никак не могли согласовать формальности, и мост стоял без дела. Политические представители сторон подписали долгожданное соглашение только в начале ноября.



Договоренность Кишинева и Тирасполя об открытии моста между Гура Быкулуй и Бычком высоко оценила Миссия ОБСЕ, представители стран-гарантов и наблюдателей в процессе урегулирования приднестровского конфликта.



