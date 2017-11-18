В Паланке, где обнаружили несколько очагов свиной чумы, закололи половину животных. Хозяева оставшихся дезинфицируют загоны каждый день.
"Снимаем уличную обувь, надеваем сапоги, дезинфицируем, только потом заходим в загон, убираем и кормим свиней. Когда узнали про симптомы, поначалу пользовались белизной, а теперь ветеринары дали дезинфицирующее средство", - рассказала жительница Паланки Татьяна Ротарь.
Национальное агентство продовольственной безопасности проверяет продуктовые магазины в селах Паланка и Тудора. 80% животноводческой продукции в них - из Украины.
"Оборудованы санитарные фильтры, созданы условия труда для работы в течение полных суток. Мы посетили и хозяйства, где была обнаружена болезнь. Везде проводится дезинфекция", - сообщил замдиректора НАПБ Всеволод Стамати.
"С 31 октября конфисковали 93 килограмма мясной продукции. Всем хозяйствам пострадавшей зоны раздали дезинфицирующие средства", - отметила инспектор отделения НАПБ в Штефан-Водэ Анна Караман.
В селе Паланка от свиной чумы погибли 15 животных. В этом году очаги заражения находили также в Сорокском, Единецком и Дондюшанском районах.
Комментарии
- Статистика: каждый десятый ребенок в Молдове рождается недоношенным
- Два чиновника управления образования кишиневской мэрии наказаны за нарушения в детсаду
- Афиши с Усатым появились на контейнерах для мусора в Бельцах
- Закон о защите животных ужесточат
- Столичная мэрия будет арендовать технику для расчистки города зимой
- Как будут использовать образцы ДНК при расследовании преступлений в Молдове
- В Кагуле женщина родила прямо на остановке
- Стоимость меню в школа и дошкольных учреждениях увеличат
- Министерство просвещения проанализиловало итоги БАКа
- Сильвия Раду не смогла попасть на незаконную стройку
- В Атлантике пропала аргентинская подлодка
- Перестрелка в "Москва-Сити": задержаны четверо подозреваемых
- Саудовская Аравия отозвала своего посла в Германии
- На границе Индии и Тибета произошло мощное землетрясение
- Польша хочет отказаться от российского газа с 2022 года
- Статистика: каждый десятый ребенок в Молдове рождается недоношенным
- Афиши с Усатым появились на контейнерах для мусора в Бельцах
- В небе над Британией самолет столкнулся с вертолетом
- Огромный метеорит заметили в небе над Лапландией
- Появилось видео с места попытки массового суицида в Мосгорсуде
- Ответный удар для телевидения Цоп, Платона и Проки! «Jurnal TV» попал впросак, после того как румынская DIICOT опровергла наличие уголовного дела в отношении Плахотнюка
- Когда в Молдове ожидается похолодание и мокрый снег
- В Германии хотят отменить восьмичасовой рабочий день
- Под Одессой расстреляли двух мужчин
- Поклонники смогли попрощаться с Михаилом Задорновым
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Вечером ждите приятных гостей.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с самолетом.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Исключительно плодотворный рабочий день. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Многие получат премии или гонорары. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Вас может ожидать много неотложной работы дома. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Будьте осторожны с компьютером.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com