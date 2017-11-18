В Паланке принимают меры против свиной чумы

В Паланке, где обнаружили несколько очагов свиной чумы, закололи половину животных. Хозяева оставшихся дезинфицируют загоны каждый день.

"Снимаем уличную обувь, надеваем сапоги, дезинфицируем, только потом заходим в загон, убираем и кормим свиней. Когда узнали про симптомы, поначалу пользовались белизной, а теперь ветеринары дали дезинфицирующее средство", - рассказала жительница Паланки Татьяна Ротарь.



Национальное агентство продовольственной безопасности проверяет продуктовые магазины в селах Паланка и Тудора. 80% животноводческой продукции в них - из Украины.



"Оборудованы санитарные фильтры, созданы условия труда для работы в течение полных суток. Мы посетили и хозяйства, где была обнаружена болезнь. Везде проводится дезинфекция", - сообщил замдиректора НАПБ Всеволод Стамати.



"С 31 октября конфисковали 93 килограмма мясной продукции. Всем хозяйствам пострадавшей зоны раздали дезинфицирующие средства", - отметила инспектор отделения НАПБ в Штефан-Водэ Анна Караман.



В селе Паланка от свиной чумы погибли 15 животных. В этом году очаги заражения находили также в Сорокском, Единецком и Дондюшанском районах.



