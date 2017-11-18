Польша хочет отказаться от российского газа с 2022 года

Польша хочет отказаться от газа из России после завершения долгосрочного контракта в 2022 году, заявил в эфире "Польского радио" глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

"Мы хотим завершить в 2022 году этот российский контракт. Более того, мы призываем другие страны, например Хорватию, чтобы она построила газовый терминал на побережье Адриатики, который мог бы обеспечить газом из других стран мира эту часть Европы", - заявил Ващиковский.

От добавил, что Варшава также инициировала программу сотрудничества со США, передает korrespondent.net.

Министр отметил, что в Европе есть политики и бывшие государственные деятели, которых "покупает Газпром", и они говорят, что Россия никому не угрожает.

"Происходит соперничество за огромный рынок Центральной Европы, можно здесь добавить еще и каспийский газ и тому подобное. И это приводит к тому, что есть политики, которые, нужно прямо сказать, покупаются значительной зарплатой Газпрома", - подчеркнул глава польской дипломатии.

Он добавил, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер накануне снова защищал Россию, утверждая, что Россия никому не угрожает, в том числе и Польше.

"Конечно, за деньги можно сказать все что угодно", - констатировал Ващиковский.