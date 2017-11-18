Польша хочет отказаться от газа из России после завершения долгосрочного контракта в 2022 году, заявил в эфире "Польского радио" глава МИД Польши Витольд Ващиковский.
"Мы хотим завершить в 2022 году этот российский контракт. Более того, мы призываем другие страны, например Хорватию, чтобы она построила газовый терминал на побережье Адриатики, который мог бы обеспечить газом из других стран мира эту часть Европы", - заявил Ващиковский.
От добавил, что Варшава также инициировала программу сотрудничества со США, передает korrespondent.net.
Министр отметил, что в Европе есть политики и бывшие государственные деятели, которых "покупает Газпром", и они говорят, что Россия никому не угрожает.
"Происходит соперничество за огромный рынок Центральной Европы, можно здесь добавить еще и каспийский газ и тому подобное. И это приводит к тому, что есть политики, которые, нужно прямо сказать, покупаются значительной зарплатой Газпрома", - подчеркнул глава польской дипломатии.
Он добавил, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер накануне снова защищал Россию, утверждая, что Россия никому не угрожает, в том числе и Польше.
"Конечно, за деньги можно сказать все что угодно", - констатировал Ващиковский.
Комментарии
- В Атлантике пропала аргентинская подлодка
- Перестрелка в "Москва-Сити": задержаны четверо подозреваемых
- Саудовская Аравия отозвала своего посла в Германии
- На границе Индии и Тибета произошло мощное землетрясение
- В небе над Британией самолет столкнулся с вертолетом
- По Киеву прокатилась волна минирований
- У берегов Аргентины пропала подлодка
- У ФСБ России украли секретный кабель
- Российские телеканалы захотели отказаться от показа Олимпиады
- В Петербурге эвакуировали школы и торговые центры
- В Атлантике пропала аргентинская подлодка
- Перестрелка в "Москва-Сити": задержаны четверо подозреваемых
- Саудовская Аравия отозвала своего посла в Германии
- На границе Индии и Тибета произошло мощное землетрясение
- Польша хочет отказаться от российского газа с 2022 года
- Статистика: каждый десятый ребенок в Молдове рождается недоношенным
- В небе над Британией самолет столкнулся с вертолетом
- Огромный метеорит заметили в небе над Лапландией
- Подросток повесился на чердаке дома в пригороде Кишинева
- Трое мужчин устроили драку на Ботанике
- Ответный удар для телевидения Цоп, Платона и Проки! «Jurnal TV» попал впросак, после того как румынская DIICOT опровергла наличие уголовного дела в отношении Плахотнюка
- Когда в Молдове ожидается похолодание и мокрый снег
- В Германии хотят отменить восьмичасовой рабочий день
- Под Одессой расстреляли двух мужчин
- Поклонники смогли попрощаться с Михаилом Задорновым
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Вечером ждите приятных гостей.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с самолетом.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Исключительно плодотворный рабочий день. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Многие получат премии или гонорары. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Вас может ожидать много неотложной работы дома. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Будьте осторожны с компьютером.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com