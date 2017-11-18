Перестрелка в "Москва-Сити": задержаны четверо подозреваемых

Следователи задержали четырех подозреваемых в покушении на убийство охранников в центре Москвы, сообщила представитель Следственного комитета Юлия Иванова.

В ночь на субботу на территории делового комплекса "Москва-Сити" произошла перестрелка, ранения получили по меньшей мере шесть человек. Сразу после инцидента стрелявшим удалось скрыться, передает ВВС.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо мужчин по подозрению в совершении указанного преступления, один из которых госпитализирован", - говорится в заявлении Ивановой.

Cледователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство нескольких человек. По данным следствия, конфликт, переросший в перестрелку, произошел "между неустановленными посетителями центра и сотрудниками частного охранного предприятия и вольнонаемными работниками вневедомственной охраны".

В результате, сообщает ведомство, огнестрельные ранения различной степени тяжести получили шестеро охранников. В ведомстве не стали уточнять, какое именно оружие применялось во время конфликта.

Некоторые СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что пистолеты были травматическими (ранения, полученные из такого оружия, официально тоже классифицируются как огнестрельные), другие издания не исключают, что оружие было боевым.

Кроме того, источники разных СМИ приводят несколько иную информацию о ходе конфликта.

В частности, интернет-издание Mash утверждает, что конфликт начался между посетителями ресторана в башне "Око", а уже затем к нему подключились охранники. Кроме того, по данным РИА Новости, среди пострадавших были два сотрудника Росгвардии.