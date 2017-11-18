Суда военно-морских сил Аргентины ведут поисковые работы в Южной Атлантике в надежде обнаружить подводную лодку, не отзывающуюся уже двое суток.
По словам представителей аргентинских ВМС, на борту подлодки 44 человека. Перед исчезновением она находилась примерно в 400 километрах от побережья Патагонии, передает ВВС.
Как заявил представитель военно-морского ведомства, пока нет явных признаков того, что с подлодкой случилось что-то более серьезное, чем просто потеря связи.
Аргентинская газета La Nacion пишет, что, скорее всего, на борту подлодки возникли проблемы с системой электроснабжения.
Подводная лодка "Сан-Хуан" типа TR-1700 была построена в Германии и в 1985 году вошла в состав военно-морских сил Аргентины.
Представитель ВМС Энрике Бальби сказал, что подлодка покинула военно-морскую базу в Ушуайе, на острове Огненной Земли, и отправилась на свою обычную базу в Мар-дель-Плата, но затем связь с подводной лодкой прекратилась.
"Это не значит, что она не потеряна, - добавил он. - Для того, чтобы она считалась потерянной, мы должны ее искать и не найти".
По словам Энрике Бальби, на борту подлодки достаточно продовольствия на несколько дней, и, скорее всего, она идет по заданному курсу.
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