Умер один из основателей рок-группы AC/DC Малькольм Янг

Австралийский гитарист и один из основателей рок-группы AC/DC Малкольм Янг скончался в возрасте 64 лет после многолетней борьбы с деменцией. Он умер у себя дома в окружении семьи.

Малькольм основал группу AC/DC, которая стала одной из самых известных в истории рок-музыки, в 1973 году вместе со своим братом Ангусом. Их брат Джордж, умерший в октябре этого года, был продюсером AC/DC.

Братья Янг были соавторами всех композиций группы, записанных с момента выхода их дебютного альбома High Voltage в 1975 году и до альбома 2014 года Rock or Bust. Группа продала более 200 млн экземпляров своих записей по всему миру, в том числе 71,5 млн в США, сообщает ВВС.

"Малькольм был ярким музыкантом, сочетавшим в себе таланты композитора, гитариста, исполнителя и продюсера. Его отношение к музыке вдохновляло многих", - говорится в заявлении группы.

Малькольм родился в 1953 году в Глазго, а когда ему было 10 лет, его родители эмигрировали в Австралию. В 2014 году выяснилось, что он страдает от деменции.