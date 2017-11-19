Австралийский гитарист и один из основателей рок-группы AC/DC Малкольм Янг скончался в возрасте 64 лет после многолетней борьбы с деменцией. Он умер у себя дома в окружении семьи.
Малькольм основал группу AC/DC, которая стала одной из самых известных в истории рок-музыки, в 1973 году вместе со своим братом Ангусом. Их брат Джордж, умерший в октябре этого года, был продюсером AC/DC.
Братья Янг были соавторами всех композиций группы, записанных с момента выхода их дебютного альбома High Voltage в 1975 году и до альбома 2014 года Rock or Bust. Группа продала более 200 млн экземпляров своих записей по всему миру, в том числе 71,5 млн в США, сообщает ВВС.
"Малькольм был ярким музыкантом, сочетавшим в себе таланты композитора, гитариста, исполнителя и продюсера. Его отношение к музыке вдохновляло многих", - говорится в заявлении группы.
Малькольм родился в 1953 году в Глазго, а когда ему было 10 лет, его родители эмигрировали в Австралию. В 2014 году выяснилось, что он страдает от деменции.
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