Крупнейший в мире дирижабль развалился пополам на юге Англии

Уникальный летательный аппарат потерпел крушение на полигоне в Англии всего через сутки после успешного испытательного полета.

Уникальный летательный аппарат потерпел крушение на полигоне в Англии всего через сутки после успешного испытательного полета, сообщает ВВС.

Компания Hybrid Air Vehicles Ltd, которая владеет аппаратом, заявила, что он, видимо, был сорван порывом ветра со стыковочной мачты, после чего аварийная система сбросила давление в резервуарах с гелием, которые обеспечивают его подъемную силу.

На борту аппарата в тот момент не было людей, но два человека на земле получили легкие травмы.

В момент аварии аппарат должен был быть прикреплен к посадочной мачте.

Airlander 10, являющийся гибридом самолета, дирижабля и вертолета, весит 20 тонн. Его разработчик – компания Hybrid Air Vehicles - утверждает, что судно способно подняться на высоту в шесть километров, разогнаться до 148 километров в час, оставаться в небе до пяти дней, перевозить грузы до 10 тонн и садиться на воду.

Airlander 10 планируют использовать для разведки, обеспечения связи, доставки гуманитарной помощи и пассажирских перевозок.