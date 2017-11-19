Машины вместо санок: мощный снегопад во Владивостоке спровоцировал более 300 ДТП. ВИДЕО

Со второй половины дня пятницы, 17 ноября, из-за снегопада во Владивостоке произошло свыше 300 ДТП. Такие данные сообщило Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

По данным ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, во Владивостоке выпало 6 миллиметров снега. По этой причине в городе наблюдались пробки до 10 баллов. По информации автовокзала Владивостока, утром субботы, 18 ноября, отменены 22 рейса в Артём, Большой Камень, Находку, Спасск-Дальний, Уссурийск и другие. Все рейсы аэропорта Владивосток выполняются по расписанию.

К водителям обратились с просьбой не выезжать на дороги. На участках, где произошли ДТП, организованы пути объезда. Наряды ДПС помогают автомобилистам, съехавшим с дороги, сообщает vesti.ru

Снегопад накрыл Владивосток во второй половине дня 17 ноября. За несколько часов в городе было зарегистрировано свыше 40 ДТП. Ряд дорог был перекрыт, большегрузному транспорту запрещен въезд в город.