В столице проходит референдум об отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра: данные о явке

В семь утра в столице и ее пригородах стартовал референдум об отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра. Избирательные участки закроются в 21:00.

9:20 Явка 1,42%. Свое мнение высказали почти 9 тысяч человек.

Жителям города задан вопрос: "Поддерживаете ли вы отзыв генерального примара муниципия Кишинев Дорина Киртоакэ?".

К 9 часам утра проголосовали более 7 тысяч человек. Явка составляет 1,16%. Больше всего горожан вышли к избирательны урнам на Ботанике. Самая низкая явка в пригородах.

В случае необходимости работу избирательных участков продлят.

Кроме того, местные выборы сегодня проходят в 10 населенных пунктах страны: в коммуне Сынжера (мун. Кишинев), коммуне Берлинцы (Бричанский район), коммуне Зырнешть (Кагульский район), коммуне Плопь (Кантемирского района), коммуне Штефанешть (Флорешского района), селе Фундурий Ной (Глодянского района), коммуне Лэпушна (Хынчештского района), коммуне Сэрэтень (Леовского района), селе Кэприяна (Страшенского района) и коммуне Гиличень (Теленештского района).