В колодце в селе Вережены нашли тело пропавшего мальчика

Семилетнего мальчика из села Вережены Теленештского района, пропавшего вчера вечером, нашли мертвым в колодце. По предварительной версии, мальчика случайно застрелил 14-летний приятель, взявший отцовское охотничье ружье.

"Искали по всему селу, и к утру решили откачать воду из колодцев недалеко от дома. В третьем колодце и нашли - на глубине 20-ти метров", - рассказал глава отделения чрезвычайных ситуаций Теленешт Ион Веска.

Родители погибшего ребенка в шоке, с ними работают психологи. Подростка и его отца задержали.

Полиция выясняет обстоятельства трагедии.