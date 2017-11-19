В Париже скончался знаменитый тунисский модельер Аззедин Алайя

В Париже в возрасте 77 лет скончался известный тунисский модельер Аззедин Алайя.

Алайя прославился своими эротическими моделями платьев для знаменитых актрис и моделей в 1980-е годы. Его платья носили Тина Тернер, Грейс Джонс, Джесси Норман, Мадонна, Джанет Джексон.

В его показах участвовали суперзвезды мира моды Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Стефани Сеймур, а в число его клиенток входили Грета Гарбо и Мишель Обама, передает ВВС.

Алайя было известен своим бескомпромиссным отношением к программе собственных шоу. Он не интересовался рекламой и шумихой, которые сопутствуют обычно неделям мод.