В Ярославле инициативная группа собрала деньги на новое жилье для местного ветерана Великой Отечественной войны Валентина Махалина, который живет в «землянке».
О том, что пенсионер живет в плохих условиях, стало известно в мае этого года. Тогда ярославские журналисты обнаружили небольшую деревянную избушку, наполовину вросшую в землю. В постройке столетней давности не было ни газа, ни воды, ни канализации. Именно там жил Махалин, который похоронил свою жену семь лет назад и после этого проживал в доме один.
Со временем старое здание начало уходить под землю, и в итоге просело на треть. Весной и осенью избушку затапливало, и ветерану приходилось ходить по ней в резиновых сапогах, передает Лента.ру.
Местные власти предлагали пожилому мужчине переехать на новое место жительства или в дом престарелых. Он не хотел бросать свою землю и остался в аварийном помещении. В итоге сами ярославцы решили помочь ему и построить на его участке новый дом. Для этого во «ВКонтакте» была создана тематическая группа, в которой на данный момент более 2,5 тысячи участников.
Изначально волонтеры начали приводить в порядок старую избушку пенсионера: убрали мусор с участка, поставили хороший забор с калиткой, построили сарай. Потом было решено собрать средства на новый дом из СИП-панелей. На его покупку в итоге ушло 150 тысяч рублей, еще 50 тысяч потратили на ремонт во дворе и приобретение некоторых предметов быта.
«Сначала дед боялся, что есть какой-то подвох, но теперь он доверяет тем, кто ему помогает. Тем более там есть те, кто сделал в разы больше, чем мы. Ему часто приносят еду или что-то, что пригодится по хозяйству», — рассказал один из активистов Роман Гаврилов.
Обо всех своих тратах инициативная группа отчитывается в сообществе. Всю работу они делают бесплатно. В настоящее время они занимаются сбором денег на отделку жилища.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Мечты должны соответствовать реальности. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешны знакомства и поездки.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня возможны перемены. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не будьте неблагодарными.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День будет отмечен высокой активностью. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не спешите довериться малознакомым людям. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День придаст решимости Вашим действиям. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Уделите больше внимания любимому человеку.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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