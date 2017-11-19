У берегов Новой Каледонии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Тихом океане у берегов заморской территории Франции Новой Каледонии. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 09.25 воскресенья, 19 ноября, по времени UTC. Эпицентр располагался в 74 километрах к востоку от города Тадин. Очаг залегал на глубине 13 километров. Угрозы цунами нет, передает korrespondent.net.

Тем временем количество жертв землетрясения на границе Ирака с Ираном, произошедшего 12 ноября, возросло до 530 человек. Отмечается, что пострадавшими от стихии считаются 7 460 человек.