ДПМ: Граждане преподали жесткий урок ПСРМ, ПКРМ и Нашей Партии. Правые партии продемонстрировали политическую зрелость

Результаты референдума по отставке генпримара Кишинэу не являются победой для кого-либо, но указывают на сокрушительное поражение левых партий, особенно ПСРМ, инициировавшей референдум. Такую оценку Демократическая партия Молдовы дала состоявшемуся в воскресенье плебисциту.

Более того, эти результаты являются признаком того, что популизм не затрагивает жителей столицы.

«Даже если граждане недовольны ситуацией в Кишинэу, и по праву, они доказали, что не хотят участвовать в политической игре, инициированной социалистами и их партнерами, ПКРМ и Нашей Партией», - говорится в пресс-релизе ДПМ.

Демократическая партия Молдовы поблагодарила граждан за проявленную мудрость и за то, что не дали вовлечь себя в ловушку ПСРМ и других левых партий. «Мы поздравляем проевропейские партии, бойкотировавшие референдум, за зрелую, твердую и последовательную политическую позицию, проявленную против инициативы, направленной на незаконный захват социалистами Примэрии Кишинэу», - отмечается в заявлении демократов.

ДПМ вновь заявляет, что, будучи основной правящей партией, готова принять участие и поддержать руководство примэрии Кишинэу, будь оно временное или нет.

«Мы ожидаем четкого видения и конкретных проектов для граждан столицы. Мы призываем Кишиневский муниципальный совет безотлагательно возобновить свою работу, трудится на благо людей, отложить политическую борьбу и составить быстрый план по выведению примэрии Кишинэу из кризиса, в котором она находится уже многие месяцы»,- говорится в пресс-релизе.