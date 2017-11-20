Серийный убийца Чарльз Мэнсон умер в тюрьме

В США на 84-м году жизни скончался серийный убийца Чарльз Мэнсон. На прошлой неделе он попал в больницу. Врачи оценивали его состояние как критическое. Также он был госпитализирован в январе 2017 года. Тогда у него обнаружили заболевание желудочно-кишечного тракта. После лечения Мэнсона снова вернули в тюрьму.

Чарльз Мэнсон, родившийся в 1934 году в Цинциннати (штат Огайо), был лидером коммуны "Семья" и "прославился" рядом жестоких убийств. Свои преступления он начал совершать в 9 лет и большую часть своей жизни провел в исправительных учреждениях для несовершеннолетних и в тюрьмах за мелкие кражи, вооруженное ограбление, кражу со взломом и кражу автомобилей.

Считается, что группировка "Семья", включая самого Мэнсона, причастна к 35 убийствам. Самая известная его жертва — Шэрон Тэйт, жена режиссера Романа Полански. В 1969 году актриса, находившаяся на восьмом месяце беременности, была убита в своем доме вместе с четырьмя гостями.

Мэнсон и три его сообщницы изначально были приговорены к смертной казни, однако избежали ее благодаря временной отмене высшей меры наказания в Калифорнии в 1972 году. Приговор был заменен пожизненным заключением. Убийца регулярно подавал прошения об условно-досрочном освобождении, но комиссия их отклоняла.

Как передает РИА Новости, о смерти Мэнсона сообщила Дебра Тейт – сестра убитой актрисы. По ее словам, ей позвонили из тюрьмы и сообщили, что преступник скончался в воскресенье в 20:13 по местному времени.