В молдавских отелях больше всего туристов из соседних стран

107 тысяч туристов посетили Молдову за девять месяцев текущего года. Такие данные приводит Национальное бюро статистики.

В отелях страны больше всего останавливалось гостей из соседней Румынии и Украины. Таким образом, четверть туристов, которые проживали в гостиницах Молдовы, прибыли из Румынии, а 12% - из Украины. Гостей из России было 9%, почти столько же - из Соединенных Штатов.



Примерно 5% гостей прибыли в нашу страну из Германии, чуть меньше - из Турции и Италии. Приезжали в Молдову также граждане Великобритании, Польши, Франции, Израиля, Болгарии и Нидерландов.