И.о. мэра столицы Сильвия Раду прокомментировала прошедший референдум

Сильвия Раду, временно исполняющая обязанности мэра столицы, прокомментировала сегодня утром, 20 ноября, результаты референдума по отзыву с должности Дорина Киртоакэ.

По словам и.о. генерального мэра Кишинева, неудача плебисцита была более или менее ожидаема.

"Результат был более или менее предсказуем. Хорошо, что он закончился. Надеюсь политическое давление снизится. Кишиневцы не стремятся к референдумам и политическим декларациям. Они хотят жить в чистом городе и чтобы все работало", - заявила Сильвия раду в начале оперативного заседания примэрии Кишинева.

Референдум по отзыву Дорина Киртоакэ не состоялся из-за недостаточного количества голосов. В общей сложности проголосовали 110 512 человек, что составляет 17,54%. Для признания действительности тура выборов необходимо 33%.