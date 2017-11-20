В Оргееве создадут зоны для выбивания ковров

В Оргееве вывешивать белье во дворе дома или выбивать ковры - запрещенно. Тем, кто предписания проигнорирует грозят штрафы. Местные власти решили оборудовать для этих целей специальные зоны, которые будут расположенны подальше от жилых домов.

Под запретом не только выбивание ковров. А еще использование мангалов. Нельзя так же складировать бытовые отходы в пластиковых пакетах, мусор следует вносить в урны. такие меры, как надеются власти Оргеева, сделают город более опрятным.

Инициативу властей жители Оргеева одобряют. Граждане уверены - нововведения изменят внешний вид города.



Кроме того, власти Оргеева предлагают с 2018-го года запретить вывешивать белье на балконах домов, прилегающих к основным улицам города.



Также, согласно регламенту, предприниматели будут обязаны обеспечить должный вид прилегающей территории и тротуара за свой счет.

Отметим, в Оргееве 70 дворов жилых домов. За новый регламент местные власти проголосовали 13 ноября, но он вступит в силу только весной. А пока многие вопросы остаются без ответа. Ещё не решено какого размера будут штрафы и сколько денег из муниципального бюджета потребуется для оснащения во дворах специальных мест.