Медицинский эксперт Валерий Галемба рассказал о разных проявлениях алкоголизма

Директор медицинского центра Валерий Галемба рассказал в эфире радио Sputnik Молдова о том, почему люди в состоянии алкогольного опьянения ведут себя агрессивно, и чем бытовой пьяница отличается от алкоголика.

Алкоголь стал причиной более чем 3500 преступлений, совершенных за последние 9 месяцев текущего года. Среди них: нанесение серьезного умышленного вреда здоровью, бытовое насилие, хулиганство и кражи.

Однако, можно заметить, что поведение людей, находящихся под воздействием алкоголя существенно рознится. У кого-то он вызывает агрессию, а кто-то под его влиянием становится еще спокойнее, чем будучи трезвым.

О том, почему люди в состоянии алкогольного опьянения ведут себя совершенно по-разному, и как распознать признаки зависимости в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал медицинский эксперт Валерий Галемба.





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