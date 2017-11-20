Врачи забили тревогу из-за уровня загрязнения воздуха в Брюсселе

Около ста брюссельских врачей поставили подписи под опубликованным в понедельник газетой Soir открытым письмом к властям Брюсселя, в котором они заявляют о своей крайней обеспокоенности уровнем загрязнения воздуха в бельгийской столице.

По данным организации в защиту экологических прав ClientEarth, загрязненность воздуха в Брюсселе в два раза превышает норму. Среднегодовая концентрация диоксида азота в центре столицы Бельгии составляет от 69,22 до 99,44 микрограмма на кубометр при допустимом экологическими нормами уровне в 40.

Как утверждают подписавшие открытое письмо врачи, в результате загазованности воздуха, вызванной главным образом избыточным количеством автомобилей на дизельном ходу, возрастает риск раковых и сердечно-сосудистых заболеваний, когнитивных расстройств, бронхиальной астмы и других болезней, как у взрослых, так и у детей, сообщает РИА Новости

"Сократить число лиц, пострадавших от загрязнения воздуха, возможно, но для этого требуются более решительные и эффективные меры", — заявляют авторы письма. Они предлагают столичным властям в срочном порядке обеспечить дополнительные меры по улучшению качества воздуха в Брюсселе.

В 2016 году брюссельцы подали коллективную жалобу в знак протеста против бездействия столичной администрации в плане принятия эффективных мер по обеспечению экологической безопасности. Загрязненность атмосферы в Брюсселе зачастую объясняют высокой долей дизельных автомобилей — около 62%. Согласно данным газеты Soir, в королевстве из 12 тысяч смертей, вызванных высоким уровнем загрязнения воздуха, причиной 9 тысяч становятся сверхтонкие частицы.

По информации электронной версии европейского издания газеты Politico, в бельгийской столице содержание в воздухе сверхтонких частиц PM1, которые вырабатываются в основном дизельными автомобильными двигателями, примерно в 60 раз превышает показатели в сельской местности. Эксперты утверждают, что частицы PM1 "застревают" в легких и способствуют образованию злокачественных опухолей и заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Население Брюсселя составляет около 1,2 миллиона человек, еще около 330 тысяч ежедневно приезжают сюда на работу.





