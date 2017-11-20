Автобус упал в пропасть в Колумбии: погибли 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли и 35 пострадали после падения автобуса в пропасть на северо-западе Колумбии, сообщает местная газета Pais.

По данным издания, инцидент произошел в воскресенье днем в муниципалитете Сабаналарга (департамент Атлантико).

Как сообщил мэр муниципалитета Сесар Куадрос, на данный момент в больницу были доставлены 14 погибших, включая двоих детей, и 35 пострадавших. Он добавил, что автобус упал в труднодоступное место. По данным местных СМИ, на месте происшествия все еще могут находиться люди.

"Мы не знаем с точностью, сколько было пассажиров в автобусе, но их было много", — заявил Куадрос.

Он добавил, что, как только стало известно об аварии, на место была направлена единственная в данной местности машина скорой помощи в сопровождении внедорожников, чтобы быстрее начать эвакуацию пострадавших. Вскоре на место происшествия были направлены машины скорой помощи из соседних муниципалитетов. В операции также задействован вертолет, сообщает РИА Новости.