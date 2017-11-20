Крыса в вагоне нью-йоркского метро вызвала панику у пассажиров. ВИДЕО

В Нью-Йорке сняли на видео переполох в метро, вызванный бегающей по вагону крысой. Ролик был опубликован на YouTube.

На кадрах видно, как часть пассажиров, напуганных появлением животного, с криками забирается на кресла. В описании автор видео отметил, что и у самого грызуна началась паника из-за кричащих людей кругом, и он начал еще быстрее носиться по вагону, пишет РИА Новости

Переполох в вагоне длился до следующей станции, на которой крыса сумела ускользнуть через открытую дверь. "Ехать было весело", — резюмировал автор видео.





