Временные отключения воды в столице

Столичные потребители, проживающие в домах №8–10 (включая номера с дробью) на Московском бульваре, во вторник, 21 ноября, временно останутся без воды.

Как сообщает АО „Apă-Canal Chișinău”, в связи с проведением плановых работ компанией „Gas Natural Fenosa” возможно отключение электроснабжения на одной из насосных станций, что повлечёт за собой прекращение подачи воды по указанным адресам. Водоснабжение будет приостановлено между 09.00 и 17.00, передаёт IPN.



Также во вторник воды временно не будет ​​на улицах: Друмул Виилор, частично; Лакулуй; Дымбулуй; Чирешилор; Г. Крихан; Василе Келтуялэ; Валя Дическу. Отключения планируются в интервале с 09.00 до 12.00, когда будут выполняться работы по замене вентилей и счётчиков на улице Лакулуй, 54.



По завершении работ водоснабжение будет возобновлено в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.