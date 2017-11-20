Узбек продавал наркотики за биткоины в России

В российском Кирове правоохранительные органы раскрыли крупную сделку по продаже наркотиков за криптовалюту, передает Life.

Как отмечается, уголовное дело возбуждено против ранее судимого уроженца Узбекистана.

Дело завели по статье Легализация денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления, в связи с тем, что сделка была совершена в биткоинах, пишет korrespondent.net

Выяснилось, что 24-летний мужчина создал для своих сделок интернет-магазин под названием Во все тяжкие. И продал партию наркотиков на 500 000 рублей за биткоины.