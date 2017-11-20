Mercedes-Benz показал тизер люксового купе CLS

Компания Mercedes-Benz обнародовала в Сети тизер обновленного люксового четырехдверного купе CLS, презентация которого ожидается в рамках лос-анджелесского автосалона через неделю. Снимок был опубликован на официальном сайте производителя.

Обновленная версия авто будет представлена спустя 12 лет после выхода предыдущей, пишет korrespondent.net

На снимке можно рассмотреть только контуры будущей модели. При этом никакой дополнительной информации производитель не сообщает.

Однако задолго до премьеры были опубликованы шпионские фото новинки, которые позволяют детально ознакомиться с внешностью автомобиля.

В частности ожидается, что автомобиль получит современный дизайн экстерьера, а также фирменную радиаторную решетку, большие передние и задние свесы, и новые задние фонари.

В продаже новое купе ожидается уже в конце этого года.



