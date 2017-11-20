Китайская компания проложила в Грузии самый длинный ж/д тоннель

Китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co. Ltd в рамках проекта модернизации железной дороги Тбилиси-Батуми, главной транзитной магистрали Грузии, завершила прокладку самого длинного в стране, почти 8,5 км тоннеля.

Как сообщает Интерфакс-Украина, тоннель проложен на участке Квишхети-Зваре; он позволит на один час сократить время передвижения поездов из Тбилиси до Черного моря.

"В результате осуществления этого масштабного проекта увеличится пропускная способность железнодорожной линии, повысится безопасность подвижного состава на участке перевала, а также, что очень важно, сократится время следования поездов от Тбилиси до Батуми", – заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на презентации тоннеля.

По его словам, "Грузия, через которую проходит путь из Европы в Центральную Азию, имеет все возможности для того, чтобы стать серьезным игроком региона в направлении торговли и грузоперевозок", сообщает korrespondent.net

Проект модернизации Грузинской железной дороги, помимо строительства тоннелей, включает реконструкцию отдельных участков магистрали Тбилиси-Батуми, общая протяженность которой составляет около 450 км.

Технико-экономическое обоснование проекта разработано французской компанией Systra – "дочкой" Национальной компании французских железных дорог (SNCF). Проектно-строительные работы ведет победившая в международном тендере China Railway 23rd Bureau Group Co. Ltd. Общая стоимость проекта составляет 303 млн швейцарских франков.