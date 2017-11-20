На границе Молдовы и Украины обновили контрольный пункт "Малоярославец"

Обновленный пограничный пункт "Малоярославец" открылся в Тарутинском районе Одесской области Украины на границе с Молдовой. Он граничит с молдавским КПП "Чадыр-Лунга".

Как передает Инфотаг, реконструкция длилась почти год и обошлась в 1,4 млн. гривен ($52,8 тыс.). Кроме таможенного и пограничного контроля, теперь "Малоярославец" может осуществлять радиологический, фитосанитарный и ветеринарный контроль.

Функционирование КПП обеспечивают около 80 пограничников, в зоне ответственности которых сухопутный участок государственной границы между Украиной и Молдовой протяженностью 26 км.

В плане украинских властей - дальнейшее совершенствование и усиление системы охраны государственной границы. Только на участке Белгород-Днестровского отряда продолжается строительство и реконструкция еще шести таких линейных подразделений.