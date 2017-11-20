Президент Зимбабве Мугабе пожелал спокойной ночи вместо объявления об отставке

Телевизионное обращение президента Зимбабве Роберт Мугабе к нации было обещано в воскресенье и несколько раз откладывалось. Ожидалось, что по результатам переговоров с военными Мугабе объявит о добровольном сложении своих полномочий. Обращение продлилось 20 минут, но, попрощавшись, президент так и не сказал, что уходит в отставку.

Более того, в ходе своей речи он заявил, что намерен председательствовать на декабрьском съезде правящей партии ЗАНУ-ПФ и что события последней недели не представляют угрозы его полномочиям.

Ранее в воскресенье партия сместила Роберта Мугабе с поста лидера. Своим новым главой члены партии избрали 75-летнего экс-вице-президента страны Эммерсона Мнангагву, которого Мугабе уволил две недели назад, передает ВВС.

Партия также постановила, что если президент не уйдет в отставку добровольно к полудню понедельника (по местному времени - 10:00 по Гринвичу), то в отношении него будет начат процесс импичмента.

Закончив телевизионное обращение, до самого конца которого многие ожидали, что президент уступит давлению и объявит о сложении полномочий, Мугабе сказал лишь: "Спасибо вам. Спокойной ночи".

Лидер зимбабвийской оппозиции Морган Цвангираи уже заявил, что чрезвычайно удивлен выступлением Мугабе.

"Я просто ошарашен. И не только я, то же самое чувствует вся страна. Он играет в какие-то игры. Он подвел всю страну", - сказал Цвангираи.

"Вернуться к нормальной жизни"

На прошлой неделе военные взяли под стражу самого Мугабе, его семью и некоторых министров кабинета. Президенту было предложено добровольно уйти с поста. Произошло это вскоре после увольнения Мнангагвы с поста вице-президента, что подтвердило опасения о том, что 93-летний Мугабе намерен передать власть своей жене Грейс, которая на 40 лет моложе его.

В воскресенье Грейс Мугабе, как и ряд других высокопоставленных чиновников, была исключена из рядов правящей партии.

В последовавшем вскоре после этого обращении к нации президент Мугабе признал, что в его адрес звучит критика со стороны партии, армии и населения, но призвал страну "вернуться к нормальной жизни"

В том, что касается действий военных, Мугабе заявил: "Какими бы ни были аргументы "за" или "против" того, как они провели эту операцию, я как главнокомандующий разделяю их беспокойство".

"Эта операция [военных], о которой я упомянул, не была угрозой нашему драгоценному конституционному порядку и никак не угрожала моему статусу главы государства или верховного главнокомандующего", - продолжил Мугабе.

Глава организации ветеранов войны за независимость Зимбабве Крис Муцванга сразу же после выступления Мугабе заявил агентству Рейтер, что процедура импичмента президента начнется, как и было запланировано, в понедельник.

Муцванга также сказал, что на среду в Хараре намечена массовая демонстрация протеста против правления Мугабе, который руководит страной уже 37 лет.