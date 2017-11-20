Тамара Трутнева рассказала историю создания "Стяуа Рошие"

Уникальную историю создания молдавского трикотажного объединения "Стяуа Рошие" рассказала бывший директор одной из фабрик Тамара Трутнева. Флагман легкой промышленности Советской Молдовы был создан через считанные дни после того, как республику освободили от фашистов — в августе 44-го года. Поначалу это было ателье в полуподвальном помещении, где работали на заказ несколько вязальщиц. А после окончания войны туда поступило первое оборудование — так называемые мальезные или кругловязальные машины, которые доставили из тогда еще Ленинграда.

Как рассказала Sputnik бывший директор одной из фабрик объединения "Стяуа Рошие" Тамара Трутнева, в период блокады станки, укутанные в защитный материал, спрятали на дне Невы. А когда война закончилась, их достали из воды. Часть из них поступила в Кишинев. Со временем объединение "Стяуа Рошие" разрослось, и в самые "тучные" советские годы — в 80-е оно насчитывало более пяти тысяч рабочих. Дочерние предприятия находились даже в небольших селах.

"К примеру, село Каракуй. Наше предприятие купило там двухэтажный домик и оборудовало цех по пошиву женского белья. В этот филиал мы посылали только крой и фурнитуру. Такой была политика предприятия — обеспечить трудом сельское население. Ведь, например, куда пойти работать молодым мамам, когда у них маленькие дети", — поделилась воспоминанием собеседница.

Заказы по пошиву белья выполняли не только в отдаленных селах, но в женской колонии Руска. Платили заключенным в зависимости от выработки. Оплата начислялась по тем же тарифам, что рабочим на свободе. Объединение "Стяуа Рошие" производило не только бельевой трикотаж, но и верхний трикотаж, перчатки. Объем производства чулочно-носочных изделий, например, достигал 37-ми миллионов экземпляров в год. И это, по словам Трутневой, было сопоставимо с работой нескольких чулочных фабрик России. Продукция "Стяуа Рошие" продавалась во всем СССР. Изредка удавалось зарабатывать валюту.

"Ее (валюты) количество было незначительным. Валюту не конвертировали в рубли, а оставляли для расчета с внешними партнерами. Например, мы попали в большой Европейский каталог. Но не бесплатно, а за пять тысяч долларов. Дорого, зато в него было внесено название "Стяуа Рошие", — рассказала Трутнева.

Работникам трикотажного объединения гарантировали не только соцпакет, бесплатные квартиры и дешевые путевки. Желающие могли рассчитывать на образование. Тех, кто окончил только среднюю школу, отправляли в техникум, а рабочие смены пересматривали таким образом, чтобы они не пересекались с занятиями. Кроме того, порядка 30-ти человек окончили Московский текстильный институт, не отрываясь от станка в Кишиневе.

"Это были высочайшие специалисты, но со средним образованием. Техникумы тогда давали хорошую базу, и на предприятии они доросли до инженеров. Поэтому наступил момент, когда им понадобилось высшее образование. Для того, чтобы они не ездили в Москву, мы оплатили приезд преподавателей, и они работали с нашими заочниками", — вспоминает собеседница.

С распадом СССР для "Стяуа Рошие" наступили трудные времена. Флагман легкой промышленности Советской Молдовы не смог выжить в условиях, когда разрушились связи по поставкам сырья. Как вспоминает Трутнева, руководство предприятия обращалось за помощью властям республики, но понимания так и не нашло. Однажды, на просьбу обеспечить госзаказ по пошиву трикотажных изделий для Национальной армии один из высокопоставленных чиновников ответил: "В Румынии все купим".





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