Примэрии по всей стране обыскиваются офицерами НЦБК

В Молдове проходят масштабные обыски в примэриях страны. Офицеры НЦБК проводят сегодня, 20 ноября, масштабные обыски в примэриях по всей стране, включая столичную администрацию.

В то же время работники антикоррупционных ведомств нагрянули с проверками и в здание бывшего Министерства окружающей среды.

Операция проходит в рамках расследования дела о мошенничестве при организации тендеров. В нем также фигурируют несколько частных компаний, сообщает point.md