Столичный полицейский требовал взятку в четыре тысячи леев

Национальная антикоррупционная прокуратура обвинила столичного полицейского в пассивной коррупции.

Согласно материалам дела, полицейский потребовал и получил от гражданина взятку в размере 4 тысячи леев за отказ в возбуждении в его отношении уголовного дела, пишет aif.md

Нечистый на руку сотрудник правоохранительных органов задержан на 72 часа. Если его вина будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, штраф до 400 тысяч леев, а также запрет на работу в определенных должностях на срок от 7 до 10 лет.





