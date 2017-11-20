Алессандра Амбросио покидает Victoria's Secret

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио заявила о грядущем прекращении работы в компании Victoria's Secret, передает W Magazine. Манекенщица решила прекратить сотрудничество после 12 лет работы в компании.

Ожидается, что показ коллекции Victoria's Secret в Шанхае, который пройдет 28 ноября этого года, станет для Амбросио последним, сообщает korrespondent.net

Представители компании пока воздерживаются от комментариев по поводу ухода одного из самых известных "ангелов".

Алессандра Амбросио - 36-летняя бразильская супермодель, которая получила известность, прежде всего, как один из "ангелов" бренда нижнего белья Victoria's Secret. Манекенщица также была лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.