Военным США запретили употреблять алкоголь в Японии

Командование США ввело запрет на употребление алкоголя для американских военных в Японии после ДТП со смертельным исходом, которое спровоцировал нетрезвый морской пехотинец, передает японский телеканал NHK.

Запрет распространяется на военнослужащих, находящихся как на территории американских военных баз, так и за их пределами.

Также было принято решение о введении комендантского часа. Эти меры должны оставаться в силе до поступления дальнейших предписаний от командования, сообщает korrespondent.net