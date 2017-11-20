Автомобиль вылетел на тротуар и сбил трех человек на Буюканах

Машина наехала на девушек в возрасте от 23 до 27 лет, которые стояли на тротуаре. В результате инцидента они были доставлены в больницу.

Инцидент произошел этим утром на пересечении улиц Алба-Юлия и Ливиу Деляну. По предварительной информации, Mercedes столкнулся с Toyota, которая, в свою очередь, вылетела на тротуар, где и были девушки. Обстоятельства происшествия выясняются, пишет aif.md







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