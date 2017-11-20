Пропавшую "Любовь Орлову" вынесло на пляж в Калифорнии

На побережье Калифорнии (США) вынесло останки большого круизного лайнера. Предполагается, что это пропавшее российское судно «Любовь Орлова» (Lyubov Orlova), сообщает в воскресенье, 19 ноября, Daily Mail.

Издание отмечает, что корабль может быть заселен крысами-каннибалами. По утверждению экспертов, их количество может исчисляться сотнями и даже тысячами, передает Лента.ру.

Длина прибившегося к берегу судна — 295 футов (89 метров), примерно такой же длины была «Любовь Орлова», уточняет газета.

Двухпалубник, названный в честь народной артистки СССР Любови Орловой, был построен в 1976 году в Югославии. В январе 2013 года лайнер покинул порт Сент-Джонс в Канаде и отправился в Доминиканскую Республику на буксире. Однако уже на второй день буксировочный трос лопнул, и лайнер ушел в дрейф, выловить его не удалось. С тех пор о нем поступала противоречивая информация. Считалось, что судно затонуло.