Alibaba за 2,9 млрд долларов покупает сеть гипермаркетов

Крупнейший китайский онлайн-ритейлер Alibaba купит 36% китайской группы Sun Art Retail, в которую входит 400 гипермаркетов. Об этом со ссылкой на Bloomberg пишет Прайм.

По данным издания, цена покупки составляет почти $2,9 млрд.

Как отмечается, Sun Art Retail на территории Китая представлена торговыми марками Auchan и RT-Mart. Сделка по покупке Alibaba предусматривает увеличение доли Auchan в группе до 36%, пишет korrespondent.net

"Этот альянс отражает новое видение Alibaba на развитие розничной торговли, которое заключается в соблюдении верного баланса между интернет-подходом и новыми технологиями. При этом сохраняется курс на тесное взаимодействие с партнерами на рынке розничной торговли с целью обеспечения полноценных впечатлений потребителям в Китае при пользования нашими услугами в режиме онлайн и офлайн", — говорится в совместном заявлении компаний Alibaba и Sun Art Retail.

Напомним, Alibaba за сутки продала в Китае товаров на $25 млрд.