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В Южной Корее из-за птичьего гриппа установлен карантин
// фото: Reuters
13:05, 20 Nov 2017
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Министерство сельского хозяйства Южной Кореи ввело в понедельник, 20 ноября, карантин на всех птицефермах страны на 48 часов в качестве профилактики для предотвращения распространения вируса птичьего гриппа H5N6.

Анализы подтвердили заражение на днях вирусом H5N6 уток на одной из ферм провинции Чолла-Пукто.
 
Там забили 12,3 тысячи птиц, вокруг фермы введена карантинная зона в радиусе десяти километров. Карантин на ферме будет действовать в течение недели, в 166 расфасовочных центрах по всей стране проведут дезинфекцию, пишет korrespondent.net
 
По данным Всемирной организации здравоохранения, "птичий грипп" является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.



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