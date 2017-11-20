Мумия пенсионерки два года пролежала в петербургской квартире

В квартире в одном из домов в Невском районе Санкт-Петербурга обнаружили иссохшее тело пожилой женщины. Как сообщает Neva Today, мумия пролежала там два года.

Квартиру открыли сотрудники управляющей компании после обращения жильцов дома. По словам соседей, там жила 89-летняя пенсионерка. Сообщается, что она долгое время не выходила на улицу и страдала от психического расстройства.

В начале года в квартире на юго-востоке Москвы обнаружили мумифицированное тело пожилой женщины 1929 года рождения. В главном управлении СК по столице рассказали, что пенсионерка считалась пропавшей без вести с 2010 года, напоминает Лента.ру. Признаков насильственной смерти не выявлено.

Случаи мумифицирования в квартирах — не редкость. По словам судмедэкспертов, при определенных условиях после смерти человека тело не разлагается, а «потихонечку засыхает», не выделяя сильного запаха. «Такой труп может лежать годами и десятилетиями в квартире. А если человек один жил — соседи могут даже его и не хватиться, только случайно обнаружить», — уточняют эксперты.