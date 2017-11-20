Новые правила проверки на границе в ЕС

Европейский Союз сегодня, 20 ноября, утвердил новые правила проверки на границе. Об этом сообщает EU Observer.

Согласно нововведениям, пограничники будут регистрировать въезд, выезд и отказ во въезде гражданам стран, не являющихся членами ЕС, пересекающих внешние границы шенгенской зоны, сообщает korrespondent.net

"Такой план, известный также как система въезда-выезда, был создан для того, чтобы отслеживать людей, которые превышают срок пребывания на территории страны, установленный визой, и улучшить борьбу с терроризмом", – пишет издание.

Как отмечается, новая система заработает в 2020 году, отмечает издание.