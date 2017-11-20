Во Франции полицейский застрелил трех человек

Во Франции 31-летний полицейский застрелил трех человек и покончил с собой в пригороде Парижа. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщает La Parisien.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 18 ноября.

Тело полицейского нашли в саду.

Ранены подруга сотрудника полиции, ее мать и сестра, а убиты отец женщины и два человека, которые жили по соседству, сообщает korrespondent.net

По предварительной верcии, убийства произошли на бытовой почве – накануне трагедии девушка объявила полицейскому о своем желании с ним расстаться.