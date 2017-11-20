Под Киевом группа иностранцев напала на заправку

В Киевской области задержали группу иностранцев, которые напали на автозаправочную станцию. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщает Главное управление Нацполиции в Киевской области на своей странице в Facebook.

Отмечается, что злоумышленники пытались силой вернуть топливо, за поставку которого вовремя не рассчиталось руководство предприятия.

"По предварительному сговору мужчины вместе с наемным водителем грузовика проникли на территорию пилорамы, где в сторожке закрыли работника автозаправочной колонки, после чего начали сливать горючее в цистерну грузового автомобиля. Заправщик сразу нажал "тревожную кнопку", – говорится в сообщении.

К приезду правоохранителей злоумышленники успели слить 280 л. бензина и 240 л. дизельного топлива, пишет korrespondent.net

На месте преступления полицейские задержали трех мужчин. Ими оказались граждане Ирана, которые длительное время законно проживают на территории Украины.

Иностранцы помещены в изолятор временного содержания. О задержании сообщили в консульство их государства.