Мать российского полковника считала миллиарды сына столбиком в школьной тетради

Генпрокуратура утверждает, что мать полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток, вела учет обнаруженных в квартире у его сестры восьми миллиардов рублей.

Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала Никулинского суда Москвы, где рассматривается дело Захарченко.

По словам прокурора Сергея Бочкарева, в квартире сестры полковника Ирины Разгоновой на Ломоносовском проспекте, где были найдены более 120 миллионов долларов и другие денежные средства, следствие также обнаружило тетрадь на 12 листов.

«В ней мама Захарченко (...) вела учет этих денежных средств, их конспектирование. (...) Все расчеты, сделанные в этой тетрадке, велись в столбик, ведь она [мать Захарченко] в прошлом педагогический работник — преподаватель математики», — сказал Бочкарев. Прокурор также отметил, что все подсчеты в тетради верны.

«Мы соотнесли суммы, указанные в этой тетрадке, с обнаруженными в квартире деньгами — и знаете, суммы бьются! Вот тут у нас столбик совпадает с тем, что было в одной коробке, тут с другой», — сообщил он.

10 ноября стало известно, что мать и сестра бывшего сотрудника МВД заявил о подкинутых им крупных суммах. Так они объяснили происхождение найденных у них 120 миллионах долларов. Сам Захарченко заявил, что капитал на сумму в девять миллиардов рублей он скопил с зарплаты полицейского. Прокурор сообщил, что полковник за 15 лет получил легально в МВД 12 миллионов рублей.

У Захарченко хотят конфисковать 27 квартир и машиномест в Москве и четыре дорогих автомобиля. Ему инкриминируют три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование правосудию. Полковника задержали 9 сентября 2016 года.