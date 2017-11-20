Астронавт снял с МКС падение метеора. ВИДЕО

Итальянский астронавт Паоло Несполи, находящийся на МКС, снял на видео момент вхождения метеорита в плотные слои атмосферы в районе Атлантического океана. Он опубликовал запись в Twitter.

"На МКС мы наблюдаем много метеоров, но мне никогда не удавалось заснять их на камеру. В этот раз мне повезло, и я запечатлел яркий огненный шар. Им оказался очень быстрый метеор, который двигался со скоростью 40 километров в секунду", − написал Несполи.

​Представители Европейского космического агентства сообщили, что речь идет о небесном теле размером меньше метра, которое двигалось в два раза быстрее обычного метеора.

Тело может быть частью метеорного потока Тауриды или Леониды. Специалисты не исключают, что объект может быть фрагментом спутника.