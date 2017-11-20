По данным СМИ, подростки пришли в гаражи на улице Вильского, облили животных бензином и подожгли. Выжить удалось только одному, сейчас он в ветлечебнице. Щенка назвали Лешкой и ищут ему хозяина. Сколько было подростков и их жертв, а также когда произошел инцидент, не уточняется.

"К нам не поступало никаких заявлений. Будут установлены все обстоятельства, после чего принято процессуальное решение", — сказала Росицкая.

Она добавила, что это не первый случай жестокого обращения с животными в Красноярске и что виновные несли заслуженное наказание.

Статья УК "Жестокое обращение с животными" предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы. Помимо этого, суд может ограничить свободу виновного на срок до года или арестовать его на срок до шести месяцев.

Позднее в региональном ГСУ СК сообщили, что следователи начали проверку сообщений СМИ о живодерах, передает РИА Новости.